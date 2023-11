Hanno giocato insieme solo per un breve periodo all'Atalanta, eppure tanto è bastato a Michele Paolucci per avere un ottimo ricordo di Simone Inzaghi. E intervistato da Radio Serie A con RDS, l'ex attaccante anche di Catania, Ascoli e Juventus spende belle parole verso il tecnico dell'Inter: "Quando eravamo all'Atalanta spesso facevamo la sauna insieme; mi diceva che quando avrebbe fatto l'allenatore avrebbe gestito il gruppo in modo tale da fare sentire tutti i giocatori importanti. Simone è una persona estremamente sensibile e un profondo conoscitore dello spogliatoio.

Si vede proprio la sensibilità di un ragazzo che da allenatore è riuscito ad esprimere tutte le sue qualità".