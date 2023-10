Torna a parlare Fabrizio Corona che, attraverso il profilo Instagram di Dillingernews, svela un nuovo scottante retroscena che riguarda un altro protagonista del calcio italiano. Secondo il re dei paparazzi, Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma e giocatore della Nazionale italiana, sarebbe stato denunciato cinque volte per stalking da una "giovane escort rumena" - come si legge - che avrebbe avanzato richiesta di attivazione del protocollo che tutela i casi più gravi e pericolosi.

Un'accusa che però il calciatore romano respinge fortemente attraverso i canali social: "Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l'articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto. Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia. Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le Autorità competenti si attivino prontamente per tutelare le persone per bene".