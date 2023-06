Andi Hoti, difensore centrale dell'Inter classe 2003, sta per cominciare una nuova avventura in Germania. Secondo quanto riportato da nicoloschira.com, infatti, il Magdeburgo (Zweite Liga) ha appena completato l'operazione di trasferimento dai nerazzurri per 250mila euro e una percentuale importante sulla futura rivendita.

🚨 Excl. - Andi #Hoti (born in 2003) to #FCMagdeburg from #Inter for €0,25M + an important % on the future sale. Contract until 2026. Deal completed by the agent Stefano Sem. #transfers