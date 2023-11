Andrea Colpani è l'uomo del momento. Trascinatore del Monza in questa prima fase di campionato, il Flaco è entrato inevitabilmente nel vortice dei rumors di mercato con l'Inter in prima fila. Ma il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino, alla vigilia della sfida col Verona, si dice convinto che tutta questa attenzione non lo distrarrà da quello che è il suo dovere di campo: "Non è assolutamente distratto, anzi stamattina l'ho guardato negli occhi e gli ho chiesto concentrazione. E' un ragazzo molto intelligente ma va lasciato tranquillo".

Palladino torna anche sull'esperimento Roberto Gagliardini difensore centrale, visto nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese: "A me è piaciuto tantissimo. Ho sentito dire che non è stato un esperimento andato a buon fine ma secondo me lui può fare quel ruolo come può farne tanti altri".