Massimo Mauro, negli studi Mediaset, ha commentato la vittoria dell'Inter sul Lecce nell'ultimo turno di campionato, soffermandosi in generale sulla stagione della squadra nerazzurra, capolista in Serie A dopo 17 partite. "Inzaghi ha migliorato la rosa. Ci sono altri 5 giocatori all'Inter che migliorano una rosa già straordinaria. Anche nelle difficoltà viene sempre fuori. Bisseck? Si è inventato un gol pazzesco e Arnautovic ha tirato fuori un colpo da grande giocatore che gioca in una grande squadra. Inzaghi li ha difesi sempre. Questa è la maniera migliore per portare a un certo livello una squadra che poi ti fa vincere".