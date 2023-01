La vittoria convincente dell'Inter contro il Napoli, condannato al primo stop in campionato, "dà speranze per il futuro anche in chiave Champions", secondo Antonio Manicone. "Così aumenta l'autostima, nei prossimi mesi l'Inter farà molto bene - ha aggiunto l'ex centrocampista a TMW Radio -. Sarà fondamentale dosare bene le energie, ci saranno tante partite. E Inzaghi dovrà fare tesoro di quanto successo lo scorso anno, facendo ruotare i migliori".