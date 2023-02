Josh Doig è una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A: l'esterno scozzese si è imposto come colonna dell'Hellas Verona di Marco Zaffaroni e con le sue prestazioni ha scatenato l'interesse di diversi club, Inter compresa. Intervistato da TMW Radio, Andrea Mandorlini si è detto sorpreso dall'exploit del ragazzo: "Non lo conoscevo ma ha una gamba e un piede incredibili. Ora deve concentrarsi per rimanere al servizio della squadra, ma ha delle qualità importanti. Verona già in passato si è rivelata un trampolino di lancio per molti giocatori”.