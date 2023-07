L'ex calciatore Fabio Marcellari è tornato a parlare ai microfoni di TMW Radio, analizzando anche il calciomercato condotto fin qui dall'Inter: "Aggiunge la prospettiva - ha esordito -. Si aggiunge un altro calciatore alla voglia di vincere tutti. Ci saranno degli intoccabili come Barella. Il portiere? Questa è una domanda a cui non si rispondere. Non ho visto né Sommer né Trubin. Onana era un ottimo giocatore ed hanno fatto bene ad incassare. La struttura della squadra permetterà a giocatori giovani che hanno ottime prospettive di poter arrivare presto. Problemi per l'assenza del portiere? Ci possono essere ma soprattutto per il portiere che arriva. Non è un grosso problema. Ci vuole solamente un po’ di tempo per ambientarsi”.

Due battute sugli esterni: "L’esterno più adatto al modulo di Inzaghi sarei io. Dimarco o Dumfries vi posso dire che non sono adatti perché non ci sono più gli esterni che fanno sempre avanti e indietro. Se Inzaghi riesce a far correre questi ragazzi correre così tanto gli batto le mani. L’esterno sinistro è da ricreare”.