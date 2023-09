L'ex calciatore Massimo Orlando analizza il derby a Tmw Radio: "Il Milan ha entusiasmato in queste partite, non l'abbiamo vista in fase difensiva. Temo che ci sia poca velocità, mancando Tomori. L'Inter con tutti i giocatori d'inserimento può far male lì. E' un esame per il Milan in questo momento".

Milan che non segna da 4 partite nel derby.

"Giocherà con una pressione addosso importante proprio per questo. Perdere un altro derby sarebbe davvero pesante, ma c'è la consapevolezza che questa Inter è forte".