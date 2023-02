Intervenuto ai canali ufficiali della Lazio in vista della sfida odierna contro l'Atalanta, Pedro ha parlato delle quattro vittorie ottenute su quattro scontri diretti quest'anno in campionato, contro l'Inter, la Roma, il Milan e la stessa Dea all'andata: "Il nostro punto di forza? Nei big match facciamo bene perché troviamo avversari che puntano a imporre sempre il proprio gioco, come piace a noi. Finora invece abbiamo sofferto l'aggressività delle altre squadre, che con falli sistematici riescono a spezzettare molto il gioco. Dobbiamo capire che possiamo fare bene anche contro di loro".