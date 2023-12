La notizia del giorno è l'ormai imminente cancellazione del Decreto Crescita, fatto che cambierebbe le strategie di mercato di molti club. Ne ha parlato oggi il procuratore Davide Torchia ai microfoni di Radio Bianconera: "Non mi trovo d'accordo sul fatto che il calciatore che lavora in Italia sia svantaggiato. È solo una questione di business e di risparmio, non tiriamo in mezzo altro. Un giocatore straniero che costa meno è un vantaggio per chi lo prende e per lo stesso straniero che arriva nel nostro Paese".