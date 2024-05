Lunga intervista a TMW di Silvio Pagliari, agente tra gli altri di Lykogiannis, durante la quale l'agente di mercato ha parlato di vari temi legati all'attualità del calcio italiano.

Il calcio italiano in ascesa o in calo il resto?

"Bella domanda. Noi siamo in ascesa nelle coppe minori, ma troviamo molte difficoltà in Champions. Va bene per Fiorentina e Atalanta, ma per squadre come Inter, Juve e Milan la Champions dovrebbe essere di casa almeno fino ai quarti".

In Italia si sta livellando il campionato come al tempo delle sette sorelle?

"In Italia bisogna lavorare con idee e competenze per competere, lo dovrà fare la Juventus per colmare il gap con l'Inter, che al momento è notevole".

La Juventus a centrocampo sogna Koopmeiners

"Lo conosco bene dai tempi in cui giocava in Olanda. È un giocatore importante ma non può far svoltare la Juventus. I bianconeri per fare il salto hanno bisogno di un colpo per reparto. La Juventus deve prendere giocatori da Juventus. La Juve in questo momento ha la classifica che merita, a livelli di rosa è dietro a Inter e Milan. Anche il Napoli dell'anno scorso è superiore a questa Juve. All'Inter ci sono delle riserve che giocherebbero titolari alla Juventus".