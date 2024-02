"Sarà una partita complicata, non servo io a presentare l’Atletico. Ha un grandissimo allenatore, è dal 2011 lì e ha vinto tantissimo. Sta giocando un ottimo calcio, palleggiano moto di più rispetto al passato e abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi. Servirà la migliore Inter". Lo dice Simone Inzaghi, raggiunto da Sky Sport alla vigilia di Inter-Atletico Madrid.

Quanto sarà importate il risultato di domani in ottica qualificazione?

"Importantissimo, giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi e ci sosterranno come fatto con la Salernitana. C’è entusiasmo, i ragazzi stanno giocando un ottimo calcio. Sappiamo che sono passati 6 mesi e che ne mancano 3 che saranno fondamentali".

Con quale consapevolezza arrivate a questa fase?

"Abbiamo rispetto di tutte le squadre, l’anno scorso abbiamo vissuto serate fantastiche e abbiamo l’obiettivo di potere ripeterle. Sappiamo che già da domano affrontiamo un avversario in salute, con qualità e quantità e con un allenatore che è stato un mio grande compagno di squadra. Dovremo fare un’ottima gara".