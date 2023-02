Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport dopo il successo sul Porto : "Grande gara, siamo contenti perché abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra fisica e tecnica. Ci vorrà molta attenzione nella sfida di ritorno. Lukaku? Sappiamo cosa ci può dare, purtroppo ha avuto un infortunio importante che ce l'ha tolto per qualche mese, deve continuare a lavorare così.

Il nervosismo in campo? E' adrenalina pura, Dzeko è stato il primo ad entrare in campo per abbracciare Lukaku dopo il gol. Ora dobbiamo essere bravi a mettere da parte il primo round, concentrandoci sulle sfide di campionato prima del ritorno a Oporto. Abbiamo fiducia ma siamo consapevoli di avere di fronte un avversario forte, l'hanno dimostrato anche oggi".