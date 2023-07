Al termine del primo tempo l'Inter è in vantaggio per 2-0 sul Lugano grazie ai gol di Fabbian e Sensi. Il vantaggio nerazzurro al 15': bella iniziativa personale di Bisseck, con dribbling e inserimento in area. Sul suggerimento al centro, dopo un rimpallo, la conclusione al volo di Giovanni Fabbian: il suo destro firma il primo gol del pre-campionato nerazzurro. Al 40' il raddoppio, direttamente su calcio di punizione: traiettoria spettacolare di Stefano Sensi, che a giro infila il pallone all'incrocio, dopo un bacio alla traversa. Lo evidenzia il report della società.

Questa la formazione nerazzurra del primo tempo - INTER (3-5-2): 35 F. Stankovic; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 47 Fontanarosa; 19 Lazaro, 14 Fabbian, 5 Sensi, 22 Mkhitaryan, 49 Pelamatti; 10 Lautaro, 11 Correa.