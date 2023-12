Il Genoa perde Mateo Retegui a poche ore dalla sfida contro la Juventus, ma spera di recuperalo per il match di fine anno contro l'Inter. Questo quanto sostiene Il Secolo XIX quando fa il punto sulle condizioni dell'attaccante italo-argentino, bloccato da una lieve lesione all'adduttore della coscia sinistra.

Se non dovesse essere disponibile per la partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo, Retegui proverà a recuperare per il match contro i nerazzurri, attesi al Marassi venerdì 29 dicembre.