Alberto Bixio Gorriz, storico capitano della Real Sociedad con 542 apparizioni in maglia biancoazzurra, ha parlato ai microfoni di Sportitalia.com della partita di questa sera contro l'Inter e delle prospettive della squadra di Imanol Alguacil: "Stasera giocherà in casa e saranno importanti i 3 punti. Credo che Kubo e Barrenetxea saranno fondamentali e sono quelli che potranno creare più pericoli all'Inter. Vedremo che formazione schiererà il tecnico e se ci sarà Sadiq davanti, un altro giocatore importante. Ha potere offensivo: di fronte ci sarà una grande squadra, ma potrà far male, soprattutto sulle fasce".

Teme la coppia Lautaro-Thuram, soprattutto dopo il derby vinto 5 a 1?

"L'Inter è in un grande stato di forma. Lautaro Martinez e Marcus Thuram stanno facendo benissimo e stanno segnando, sono pericolosi. Rispetto sì, paura no: sono giocatori importanti e pericolosi, ma la Real Sociedad ha una buona difesa che può fermarli. Sarà un bel duello, dove entrambe attaccheranno per vincere".

Guardiola ha definito l'Inter come una delle favorite, non solo per storia e per la finale dello scorso anno: esagera nel considerarla anche sulla carta allo stesso livello delle big europee?

"Quando parla Guardiola credo che gli altri debbano solo ascoltare e imparare. È un grande allenatore e credo che non esageri, per niente. L'Inter dimostrato il proprio valore, ha una grande squadra e può vincere la Champions: già lo scorso anno ci è andata vicina e in questo parte come una delle favorite".