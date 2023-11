Mehdi Taremi è vicino a raggiungere l'importante traguardo delle 200 presenze competizioni nazionali portoghesi. L'attaccante iraniano, stacanovista da quando nel 2019-20 è approdato al Rio Ave, ha totalizzato finora 197 presenze, la maggior parte delle quali ovviamente con il Porto, club a cui è legato da un contratto in scadenza il 30 giugno prossimo. Un deadline che non sembra dargli troppi pensieri, almeno stando a quanto sostengono i giornalisti di A Bola: "Nel mirino dei club italiani come Inter e Milan, Taremi non sembra minimamente preoccupato per il suo futuro.

Perché il numero 9 dei biancoblu si nutre di... gol. Il mirino è sempre puntato", si legge sull'edizione online del quotidiano lusitano.