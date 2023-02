Vittoria di squadra. Così Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, definisce il successo ottenuto quest'oggi dal Grifone contro la Spal. Vittoria suggellata anche dal primo gol nella sua nuova avventura con la maglia rossoblu di Eddie Salcedo, arrivato dall'Inter dopo i primi mesi al Bari. Il tecnico rossoblu spiega così il suo ingresso in campo: "E' stato un cambio dovuto per i problemi di George Puscas. Ho avvicinato Albert Gudmundsson e Salcedo, abbiamo creato problemi in questa situazione".