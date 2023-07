Fabio Lopez, ex tecnico dell'Al-Ahli, ha parlato a Radio Firenze Viola dello sviluppo del calcio in Arabia Saudita: "La crescita è avvenuta non solo dal punto di vista dell'industria del calcio. Dal 2018 questo Paese ha fatto delle aperture importanti: prima le donne single non potevano neanche viaggiare per turismo....Stanno aprendo diverse industrie che si svilupperanno con il calcio e con l'aiuto del calcio, che porterà turisti importanti, attirati dai top player. Il business è un po' più grande, non è solo collegato al giocatore famoso".

L'analisi è proseguita: "C'è stato anche un cambio di management nei club e infatti ora ci sono dei direttori sportivi stranieri nelle società, mentre prima erano locali o di origine araba comunque. L'operazione Ronaldo ha dato un segnale importante di quello che è l'Arabia Saudita, è stata un'apertura. Quando arrivano giocatori di primo livello serve cambiare la mentalità, sennò non vengono e per questo, ripeto, c'è stato anche un cambio di management importante. Il tutto è collegato al turismo e ad altri tipi di industrie dell'economia saudita".