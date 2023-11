Punto prezioso per la Roma di José Mourinho che rimedia solo un pari in casa del Servette, risultato comunque sufficiente alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. Squadra di casa brava a riprendere le redini di un match che i giallorossi avevano messo sui binari giusti dal canto loro grazie alla rete del primo tempo sottoscritta da Romelu Lukaku, svantaggio per gli svizzeri che non li abbatte e a inizio ripresa Bedia segna il gol del pari che scrive i titoli di coda di una gara finita 1-1. Oltre a Bedia è anche lo Slavia Praga, impegnato sul campo dello Sheriff Tiraspol, dove sullo scadere vince per 3-2 e scavalca proprio la squadra italiana nella classifica del Gruppo G.

Vince invece la Fiorentina che batte 2-1 il Genk al termine di una partita fisicamente molto dura durante la quale sono piovute le ammonizioni. I toscani passano in svantaggio sul concludersi della prima frazione di gioco, ma dopo qualche minuto Martinez quarta raddrizza il match e segna il gol del pareggio. Italiano scuote la squadra inserendo forze nuove e ne cambia quattro in una decina di minuti. All’82esimo l’arbitro concede rigore alla squadra viola e Nico Gonzalez dagli undici metri non sbaglia: raddoppio viola che vale tre pesantissimi punti per un primo posto che i toscani dovranno suggellare nello scontro diretto con il Ferencvaros.

Tutti i risultati di Europa League:

Hacken-Bayer Leverkusen 0-2

Liverpool-Lask Linz 4-0

Marsiglia-Ajax 4-3

Molde-Qarabag 2-2

Rangers-Aris Limassol 1-1

Sheriff Tiraspol-Slavia Praga 2-3

Servette-Roma 1-1

Tolosa-Union S. Gilloise 0-0

Villarreal-Panarhinaikos 3-2

Tutti i risultati di Conference League:

Aston Villa-Legia Varsavia 2-1

Cukaricki-Ferencvaros 1-2

Fiorentina-Genk 2-1

Eintracht Francoforte-PAOK 1-2

Nordsjaelland-Fenerbahce 6-1

Trnava-Ludogorets 1-2