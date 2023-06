Si complica l'Europeo Under 21 della Germania del nuovo interista Yann Bisseck: la formazione teutonica, dopo il pareggio contro Israele, è stata infatti sconfitta per 2-1 dalla Repubblica Ceca nel secondo match del girone C disputato a Batumi. Cechi in vantaggio al 33esimo con Vaclav Sejk, al minuto 70 Angelo Stiller trova il gol del pareggio ma a tre minuti dalla fine i ragazzi di Antonio Di Salvo vengono beffati dal gol della vittoria firmato da Martin Vitik. Germania che rimane a un punto e al prossimo turno dovrà sfidare l'Inghilterra che guida il girone a punteggio pieno: la corsa per la qualificazione è in salita.