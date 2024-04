La UEFA ha aperto alla possibilità di poter inserire 26 giocatori nell'elenco dei convocati per gli Europei del 2024 in Germania. Dell'eventualità si è discusso durante il workshop tra i 24 commissari tecnici delle Nazionali qualificate tenutosi a Dusseldorf, al termine del quale è stata diffusa una nota: "La UEFA ha preso nota delle varie opinioni e dei punti di vista condivisi. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane". Nel comunicato però si fa presente: "Le discussioni positive hanno rivelato opinioni diverse tra gli allenatori, con alcuni che hanno espresso il desiderio di aumentare le dimensioni della rosa. Altri hanno espresso la loro preferenza per limitare il numero a 23, sottolineando la difficoltà di allenarsi con altri giocatori, la gestione del gruppo e l’aumento degli oneri finanziari per le associazioni nazionali".

Sul fronte dei favorevoli c'è il ct azzurro Luciano Spalletti, mentre dalla parte del no si schierano tra gli altri Didier Deschamps, il commissario tecnico della Francia e il tecnico dell’Albania Sylvinho, contro cui l’Italia giocherà la sua prima partita il prossimo 15 giugno a Dortmund.