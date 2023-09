Il Milan continua a muovere passi importanti in prospettiva stadio nuovo: due alti dirigenti del club rossonero hanno presentato nelle scorse settimane alla UEFA il progetto per il nuovo stadio del club, un impianto ultramoderno da 72mila spettatori. Un dialogo importante, perché la Federcalcio europea, come riportato da La Repubblica, dovrà ratificare nel 2026 la decisione della FIGC sui cinque stadi nei quali ospitare l’edizione 2032 degli Europei, che Italia e Turchia dovrebbero ospitare insieme.

L'impianto di riferimento rimane quello di San Siro, che però va considerato non nelle condizioni attuali, ma in quelle in cui rischia di trovarsi nel 2032, soprattutto se nel frattempo verrà abbandonato da Milan e Inter a favore appunto degli stadi di proprietà.