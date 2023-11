Si sono concluse le gare di qualificazione a Euro 2024. Si è delineato di conseguenza il quadro dei playoff per le squadre che si giocheranno gli ultimi tre posti disponibili: dodici squadre si affronteranno in tre quadrangolari in gara secca. Per le semifinali giocheranno in casa le prime 2 classificate di ogni Lega con questi incroci: 1ª contro 4ª e 2ª contro 3ª. Le sedi delle finali verranno invece decise dal sorteggio. In caso di parità durante i tempi regolamentari si procederà a giocare 30 minuti supplementari ed eventuali calci di rigore. Solo due squadre in Lega A, pertanto per completare il quadro è stata ripescata la migliore della Lega D e una squadra supplementare dalla Lega B.

Pertanto, con 5 squadre qualificate dalla Lega B, per determinare quale verrà ricollocata nella Lega A si procederà al sorteggio tra Finlandia, Ucraina e Islanda che a differenza di Israele e Bosnia-Erzegovina non hanno vinto il loro gironcino di Nations League. Il sorteggio avverrà il 23 novembre e in tale data verrà determinata anche la sede della finale. Questo lo scenario attuale, dei 3 playoff, a una giornata dalla fine:

Playoff Lega A

Polonia - Estonia

Galles - Finlandia/Ucraina/Islanda

- - -

Playoff Lega B

Israele - Ucraina/Islanda

Bosnia Erzegovina - Finlandia/Ucraina

- - -

Playoff Lega C

Georgia - Lussemburgo

Grecia - Kazakistan

TESTE DI SERIE

Germania

Portogallo

Francia

Spagna

Belgio

Inghilterra

SECONDA FASCIA

Ungheria

Turchia

Romania

Danimarca

Albania

Austria

TERZA FASCIA

Olanda

Scozia

Slovenia

Slovacchia

Croazia

Repubblica Ceca

QUARTA FASCIA

Italia

Serbia

Svizzera

Qualificata Playoff 1

Qualificata Playoff 2

Qualificata Playoff 3