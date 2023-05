Autore di due grandi prestazioni tra andata e ritorno, Denzel Dumfries commenta così a Inter TV la conquista della finale di Champions League che i nerazzurri giocheranno il prossimo 10 giugno a Istanbul: "È una serata speciale, c'è una grande emozione dopo questo traguardo. Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo meritato la vittoria. Credo che in queste due partite abbiamo dimostrato di meritare la finale.

Ha un'avversaria preferita per la finale?

"No, non ho una preferita perché penso che entrambe le squadre hanno qualità. Dobbiamo pensare a noi stessi perché siamo una grande squadra, siamo assolutamente in grado di dire la nostra".

Cosa significa questo risultato?

"Significa tanto per il club,. Abbiamo fatto un grande torneo fin qui. Adesso andiamo a Istanbul per vincere".