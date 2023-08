Lo scorso anno, nel pieno del periodo nero dell'Inter in campionato, si è parlato anche di Roberto De Zerbi per la panchina nerazzurra. Oggi, però, il tecnico del Brighton vive una felice esperienza in Premier League e guarda alla Serie A come un campionato in cui tornerà, ma senza fretta. "A oggi non ci sono le condizioni, ma tornerò sicuro, sono italiano e amo l’Italia. Qui ho altri 2 anni di contratto e mi trovo bene, ma sono un meteoropatico. Ho bisogno del sole, della luce", dice alla Gazzetta dello Sport.