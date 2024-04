Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, si è soffermato a parlare con i cronisti a margine della presentazione della campagna dedicata alla promozione del made in Italy, ribadendo, tra le altre cose, la sua condanna alla pirateria, ormai un suo cavallo di battaglia: "L'Italia e l’Inghilterra sono molto diverse, il calcio è lo specchio del Paese - le sue parole -. Se vogliamo raggiungere la Premier in termini economici, dobbiamo saperci comportare 'all'inglese', in maniera rigorosa e rispettando le regole. Quindi boicottando la forma di pirateria che sta danneggiando il calcio italiano, costretto a inseguire il modello anglosassone".