Tra i giocatori accostati all'Inter nelle scorse settimane c'è Folarin Balogun, attaccante statunitense che milita tra le fila del Reims in prestito dall'Arsenal. Come riportato da Sky Sports Deutschland, oltre ai nerazzurri e al Milan sulle tracce del giocatore classe 2001 ci sarebbe anche il Lipsia, che avrebbe già avviato i contatti con i Gunners. Le pretese degli inglesi sono molto alte: almeno 40 milioni di euro per privarsi del calciatore.