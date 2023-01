Sulle pagine di Repubblica, il giornalista Paolo Condò passa sotto la lente di ingradimento il rendimento di Romelu Lukaku: "Ha vissuto in successione l'anno migliore della sua carriera e quello peggiore, ed è verosimile che il secondo si sia portato via per sempre il sogno di vincere col Belgio: la finestra generazionale si è chiusa in Qatar, e nel peggiore dei modi. Premesso questo, Lukaku non ha ancora 30 anni e la Milano interista - pur non avendo dimenticato la scelta del Chelsea - è pronta a farsi nuovamente trascinare dalla potenza delle sue cavalcate. A patto che ricomincino subito, però: l'Inter ha perso fin troppo tempo ad attenderlo, inventandosi attacchi alternativi in assenza del piano A.