Rocco Commisso rifila un'altra stoccata alle big del calcio italiano. Il tema è sempre quello dei debiti e nel mirino del presidente della Fiorentina ci sono le solite Juventus, Milan e Inter: "La Juve ha perso 550 milioni, il Milan 500, l’Inter 445. La Fiorentina invece ha un utile di 16 milioni - ribadisce per l'ennesima volta il numero uno del club viola, ospite di Sportitalia -. Non sono qui a criticare la Juve perchè loro hanno già abbastanza problemi. Noi non facciamo buchi economici in bilancio".