>Proseguono i procedimenti legali nei confronti del presidente dell’Inter Steven Zhang per la causa sui 300 milioni non pagati nei confronti di China Construction Bank (Asia) Corporation (CCBA): è infatti andata in scena quest'oggi una nuova udienza presso il Tribunale di Milano, che aveva fissato per oggi la prima udienza dopo la richiesta degli istituti bancari di procedere con l’azione esecutiva della sentenza, con la richiesta di riconoscimento della stessa anche in Italia. Anche qui, però, si è deciso per un rinvio: davanti al giudice Alessandra Aragno la scelta è stata quella di rinviare tutto al prossimo 29 novembre.