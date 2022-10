"L'Inter ha rivinto una partita non meritando, non giocando bene. E' andata in vantaggio, il Sassuolo ha fatto bene per tutta la partita, ha creato tante occasioni. Ha giocato con idee, furore, aveva la partita in mano. Ero convinto potesse anche vincerla dopo l'1-1, l'ha decisa una grande giocata di Mhkitaryan sulla sinistra - le sue parole -. In questo momento bisogna fare più punti possibili. Mi aspettavo un'Inter diversa, ci può stare se hai il Barcellona dopo pochi giorni. Ha fatto grande fatica. Voglio vedere l'Inter giocare a calcio però, perché ha una grande squadra. Domenica mi aspetto un'altra Inter con una grande prestazione, giocando a calcio. Deve ripartire e giocare come l'anno scorso".