"Siamo sorpresi". Così Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, sulla soppressione al Senato del cosiddetto 'emendamento Lotito', che avrebbe consentito di prorogare i contratti dei diritti tv con DAZN e Sky fino al 2026. "Come ha ricordato tutta l'assemblea oggi, è una misura non ha oneri per la finanza pubblica ed è molto utile per quello che sarà poi il nuovo bando. Siamo sorpresi di questo cambio di direzione, perché l'emendamento era della maggioranza - le parole di Casini raccolte da Tuttomercatoweb.com -. Abbiamo chiesto e chiederemo ancora più forte una norma immediata contro la pirateria. È veramente il problema principale, è un problema di legalità: violando tutte le norme e i diritti, ci sono circa 2 miliardi di euro in circolazione che vanno persi per il sostegno al calcio e a tutto lo sport.