"Non abbiamo offerto nessuno a nessuno e non abbiamo intenzione di farlo". Così Paul Barber, amministratore delegato del Brighton , intervistato dal The Argus , ha risposto su Alexis Mac Allister , giocatore nel bel mezzo del ciclone di mercato sul quale ha messo gli occhi anche l 'Inter .

"In un mondo ideale la nostra squadra, che è buona come lo è stata per molto tempo, rimarrà intatta per tutto gennaio e entreremo nella seconda metà della stagione come siamo. "I prossimi 30 giorni sono imprevedibili e ci occuperemo di ciò che accadra, ma non stiamo offrendo nessuno a nessuno. Siamo abbastanza felici così come siamo, certamente finché possiamo esserlo. Ma siamo anche realistici. Non possiamo essere sorpresi quando c'è interesse e ad un certo punto dobbiamo accettare che questi giocatori continueranno a giocare a un livello ancora più alto del nostro".