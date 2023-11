Stefano Borghi, dagli studi di Dazn, sottolinea i meriti di Lautaro Martinez e quelli di Simone Inzaghi dopo la gara di Bergamo. "Lautaro? Una partita da capitano con un gol fantastico e per il resto della gara veniva basso a sacrificarsi più di Thuram per andare nel traffico a prendersi qualche pallone. Una prova da attaccante fenomenale per il gol e da leader vero per gli altri 95'".

Quindi gli elogi a Inzaghi: "Noi parliamo di Calhanoglu miglior centrocampista del campionato, Lautaro leader, Darmian che prende le misure a Lookman appena entrato... Parliamo anche di Inzaghi perché gli sono state mosse critiche un filo esagerate e anche a Bergamo la prepara e la legge perfettamente".