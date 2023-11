Ivano Bordon, ex portiere e allenatore dell'Inter, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare del momento di forma della squadra di Simone Inzaghi. "La mentalità quest’anno è quella di una squadra che è cosciente di quello che ha fatto lo scorso anno, sia in campionato che in coppa. Per me contro il Salisburgo ha giocato sapendo di avere una grande qualità e forza. Si spera che non abbiano infortuni in avanti perché ci potrebbero essere problemi senza Lautaro o Thuram. Arnautovic? Parliamo di un giocatore che può essere pronto all’evenienza, sperando non gli ricapiti un infortunio. Se ti manca una delle due punte titolari qualche difficoltà ci potrebbe essere anche se Arnautovic è un buon giocatore”.

Bordon parla anche della. "Mi sembra troppo presto per dire che saranno solo Inter e Juve a giocarsela - aggiune -. In questo momento l’Inter mi sembra la più forte e quella più avvantaggiata. La Juventus è ancora lì, anche se si parla del gioco di Allegri è sempre lì. Se il Milan ripete quello fatto con il PSG e gioca sereno può inserirsi".Chiusura dedicata a capitan. "Penso che sia migliorato nella personalità. Da quando è capitano ha preso molta più consapevolezza. È uno dei giocatori più pericolosi sui palloni rasoterra che arrivano dalle fasce”, ha concluso Bordon.