Anche Beppe Bergomi non può esimersi dal ricordare la figura di Luis Suarez, scomparso questa mattina. Questo il racconto dell'ex capitano nerazzurro per Sky Sport: "Era innamorato della sua squadra e del suo lavoro. Mi raccontava che quando da giocatore del Barcellona andava nella Spagna e in nazionale erano tutti del Real, Alfredo Di Stefano gli diceva: 'Tranquillo, tocchi due palloni il pubblico ti applaudirà'".

Bergomi svela anche un anedotto: "Alla prima partita come mio allenatore all'Inter mi mise fuori; ma era una persona straordinaria e un fuoriclasse. Calciava in modo incredibile ed era il grande campione venuto per far vincere tutto all'Inter".