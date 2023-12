Alessandro Bastoni arriva in postazione Sport Mediaset sul prato di San Siro per la consueta presentazione del match di questa sera con la Real Sociedad:

Quanto siete carichi per questo spareggio per il primo posto?

“Vale tanto, perché porterebbe una vittoria che è quello che cerchiamo ogni volta che giochiamo. Siamo carichi per questa sera”.

Quanto è cambiata l’Inter dalla gara dell’andata?

“Loro sono la squadra che ci ha messo più in difficoltà, sono forti e aggressivi. Dobbiamo limitare la loro aggressività giocando bene”.

Quanto carica l’ambiente di San Siro?

“Tanto, loro sono sempre l’uomo in più come dice il mister”.