Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di TMW, Tommaso Baldanzi ha parlato così del suo futuro. Il trequartista classe 2003 dell'Empoli è infatti finito nel mirino di diversi club, su tutti Napoli, Inter e Juventus: "I miei sogni per il futuro? Sinceramente non ne ho qualcuno in particolare. Mi piace molto questo sport e spero di poterlo fare per tanti anni al massimo.

La trattativa saltata con la Fiorentina? Sinceramente non lo so. In estate si parla molto di mercato ma non ne parlo io personalmente quindi non ne so molto. Sono molto contento di essere rimasto qui a Empoli, mi ha fatto molto piacere continuare a far parte di questa società. Sono molto felice di essere qui e voglio raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".