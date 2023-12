"Non lo vivo come un peso" dice Tommaso Baldanzi a proposito delle alte aspettative spesso riposte in lui. "Penso che sia una cosa bella che la gente si aspetti questo da me. Provo sempre a cercare di migliorarmi e lavorare il più possibile per meritarmi queste attenzioni" ha proseguito ai microfoni della Rai, dove ha raccontato qualche aneddoto che lo riguarda.

Sul gol che porta nel cuore ha aggiunto:

"Sicuramente il gol del cuore è quello che ho segnato all'Inter a San Siro. Me lo ricorderò per sempre".