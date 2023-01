Tempi bui per gli imprenditori cinesi nell'ambito calcistico. Secondo il Times, gli azionisti del West Bromwich Albion, club di Sky Bet Championship, seconda divisione inglese, avrebbero espresso le loro preoccupazione in merito alla proprietà del club, in mano a Guochuan Lai. Una preoccupazione che a macchia d'olio si è estesa anche ai migliaia di tifosi che lunedì sera hanno protestato davanti allo stadio The Hawthorns.