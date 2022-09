Tornato in onda sulla 'Bobo TV' in live su Twitch il quartetto di interisti, Lele Adani torna sull'euro-match vinto dall'Inter contro il Viktoria Plzen lo scorso martedì. "Quando si analizza una partita, al di là del risultato, vanno messe dentro tutte le componenti. La partita in generale ha avuto poco spettacolo. È stato un match dove una squadra non brillante ha cercato una vittoria e meritandola, con un grande Edin Dzeko, e un’altra che non ha dato nulla. Il Viktoria Plzen ha dato davvero poco davanti ai suoi tifosi. L’Inter ha trovato un risultato che fa bene, ma ovviamente va rivisto" ha detto analiticamente l'ex difensore interista che vira subito su Robin Gosens -. "Questo ragazzo ha bisogno di stare bene fisicamente, perché non è Marcelo. Ha bisogno dei suoi inserimenti, anche se scriteriati, e questa cosa passa dalla fiducia e dalla condizione. Ricevuta questa il ragazzo risponde, perché certamente non è Ivan Perisic ma se uno come Gosens non può fare il titolare all’Inter c’è qualcosa che non va" chiosa perentorio a proposito dell'ex Atalanta. E a proposito di ex, commento di chiusura sull'ex laziale, ultimo arrivato in casa Inter, Francesco Acerbi: "Secondo me era importante per lui essere lucido e concentrato, perché l’avversario ha fatto poco. Poche volte ha dovuto marcare in area, doveva essere lineare e l’ha fatto. Un difensore che rigioca dopo tanto tempo dev’essere il più lucido possibile, lui l’ha fatto".