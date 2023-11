In campo 90' Francesco Pio Esposito nella sfida dello Zini tra Cremonese e Spezia vinta 3-0 dai lombardi. La truppa di Alvini, dopo cinque risultati utili consecutivi, pur con una sola vittoria, capitola e la classifica si fa sempre più pericolante. Terzultimo posto a quota otto punti, con una partita in meno rispetto alle concorrenti della zona salvezza, eccezion fatta per il Lecco. Alvini è a rischio esonero: serve una svolta netta ai liguri, altrimenti lo spettro della C si farà sempre più concreto nei prossimi mesi.