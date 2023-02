Squadra incerottata quella che oggi Sergio Conceicao schiererà contro il Rio Ave in campionato. Una formazione che non disporrà delle pedine migliori ma che non significa nulla per l'Inter, che affronterà i portoghesi in Champions League mercoledì prossimo, gara per la quale Uribe e Galeno, due dei titolari out, torneranno a disposizione. "Timida speranza anche per Otavio, ma si tratterebbe di un mezzo miracolo" si legge sulla Gazzetta dello Sport. Uribe e Galeno ai box dalla scorsa domenica per problemi muscolari, tornerebbero a salvare il solito 4-4-2 di Conceicao che a San Siro darebbe più certezze agli avversari dei nerazzurri. Uribe è difatti "l'elemento chiave della mediana, al cui fianco si alternano Grujic ed Eustaquio.