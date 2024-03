Arriva anche ai microfoni di DAZN il portiere Alex Meret per commentare questo pareggio che il Napoli è riuscita ad ottenere in casa dell'Inter.

Oggi si è visto qualcosa di più dell’orgoglio di essere campioni d’Italia.

“Penso che abbiamo fatto una buona partita. Lo svantaggio poteva buttarci giù di morale ma abbiamo continuato a fare il nostro gioco e nella ripresa abbiamo fatto ancora meglio, segnando e provando anche ad andare in vantaggio. È stata una buona partita per lo spirito di squadra e l’attenzione messa. Affrontavamo una squadra fortissima, dobbiamo essere soddisfatti del pareggio ma ora dobbiamo cominciare a fare un filotto di vittorie per raggiungere l’obiettivo”.

Sulle parate su Darmian e Lautaro.

“La prima mi ha preso in controtempo, la seconda è stata più di posizione. Meno male che non ha angolato troppo e sono riuscito a respingerla”.

Il Napoli pare aver ritrovato una solidità difensiva che è la base numero uno per risalire la classifica.

“Sono d’accordo, a partire dalla pressione sul loro inizio azione siamo più alti e aggressivi. Dobbiamo ancora migliorare ma siamo sulla strada giusta, vogliamo aiutarci l’un l’altro e andare avanti su questa strada”.

Credi che sulla fase difensiva si possa lavorare ancora di più?

“Sì, abbiamo subito diversi gol simili. Abbiamo cambiato modo di difendere in area, ci sono più da prendere le posizioni piuttosto che l’uomo. C’è da perfezionare qualche dettaglio ma stiamo lavorando per evitare queste situazioni”.