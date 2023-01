Giovanni Di Lorenzo invita tutto l'ambiente napoletano a voltare pagina dopo la sconfitta contro l'Inter, il primo stop in campionato per la squadra di Luciano Spalletti, che ha fatto molto rumore perché arrivato dopo 15 giornate di imbattibilità. "Guardiamo avanti, alle prossime partite da vincere. Ciò che abbiamo fatto prima non conta", ha detto il capitano degli azzurri a Radio Kiss Kiss Napoli.