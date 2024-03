A pochi minuti da Inter-Napoli tocca a Francesco Calzona, tecnico azzurro, presentarsi davanti alle telecamere di DAZN per presentare il match di San Siro: "Noi siamo di rincorsa, abbiamo l'obbligo di ottenere il massimo in ogni partita. Per noi oggi è fondamentale per cercare di raggiungere un obiettivo lontano ma ancora possibile".

Oggi c'è Raspadori. Come sta Osimhen?

"Raspadori si adatta a tanti ruoli, è adatto a giocare davanti ma ho anche Osimhen e Simeone. Osimhen ha un'infiammazione sulla cicatrice del vecchio infortunio per cui viene in panchina e vediamo se ce ne fosse bisogno se lo possiamo utilizzare".