A margine del pari prezioso conqustato dal suo Monza sul campo della Fiorentina, Raffaele Palladino si è proiettato alla prossima partita di campionato con l'Inter, in programma sabato sera: "Turnover? Valuterò domani (oggi, ndr), dobbiamo guardare diverse cose ed è normale che oggi (ieri, ndr) non possa avere le idee ben chiare - le parole del tecnico dei brianzoli -. La mia fortuna è avere un gruppo di ragazzi che sono tutti dentro il progetto, avete visto pure come si sono comportati quelli che avevano giocato meno. Per me questo è un grande vantaggio, devo solo scegliere la formazione migliore per l'Inter sabato.