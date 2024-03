"È stata una buona partita, ben giocata da entrambe le squadre". Raggiunto da Rai Radio 1 dopo il ko interno contro l'Inter, Thiago Motta ribadisce il concetto espresso ieri nel tour di interviste di analisi: "Per competere con questa Inter devi fare bene in tutte le fasi di gioco, non si può mancare nella concentrazione e nella fase difensiva", le parole del tecnico del Bologna.